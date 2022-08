“Sono stato troppo ingenuo”, il mea culpa di Letta dopo la rottura di Calenda (Di lunedì 8 agosto 2022) I precedenti, probabilmente, dovevano spingere il segretario del PD a seguire il vecchio detto popolare: non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Perché la possibile rottura dopo quella stretta di mano (anche in favore di telecamere) era dietro l’angolo. E ora Enrico Letta si è pentito, dopo quanto accaduto domenica pomeriggio, di quel patto con Carlo Calenda che si è sciolto per volontà del leader di Azione. E l’impossibilità di convolare a nozze in vista del voto del 25 settembre porterà il Partito Democratico a ridiscutere (con gli altri alleati) la suddivisione dei collegi elettorali. Ma non ci sarà il MoVimento 5 Stelle. Letta-Calenda, il mea culpa del segretario del PD sul patto fallito Nessun ripensamento, nessun campo ancor più largo con i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) I precedenti, probabilmente, dovevano spingere il segretario del PD a seguire il vecchio detto popolare: non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Perché la possibilequella stretta di mano (anche in favore di telecamere) era dietro l’angolo. E ora Enricosi è pentito,quanto accaduto domenica pomeriggio, di quel patto con Carloche si è sciolto per volontà del leader di Azione. E l’impossibilità di convolare a nozze in vista del voto del 25 settembre porterà il Partito Democratico a ridiscutere (con gli altri alleati) la suddivisione dei collegi elettorali. Ma non ci sarà il MoVimento 5 Stelle., il meadel segretario del PD sul patto fallito Nessun ripensamento, nessun campo ancor più largo con i ...

