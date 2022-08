Sampdoria, Giampaolo accoglie Villar (Di lunedì 8 agosto 2022) Un nuovo inizio, a caccia di fortuna. Perché in Italia si è sempre sentito a casa, nonostante le difficoltà incontrate da oltre un anno e mezzo in Serie A, a cui si è aggiunta anche un’esperienza non proprio indimenticabile con il Getafe. Adesso però Gonzalo Villar vuole soltanto rimettersi in gioco in un club pronto a puntare su di lui, per dimostrare di essere ancora quel giocatore che – nell’ultima stagione di Fonseca alla Roma – aveva convinto il tecnico portoghese a puntare forte su di lui. Con Mourinho invece l’amore non è mai sbocciato e per questo – il centrocampista di proprietà della Roma – ha scelto di ripartire da una realtà dove ritrovare spazio e fiducia in se stesso. E il posto giusto è la Sampdoria di Marco Giampaolo, il club che ha mosso i passi più concreti per convincere lo spagnolo, che è si è subito detto ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Un nuovo inizio, a caccia di fortuna. Perché in Italia si è sempre sentito a casa, nonostante le difficoltà incontrate da oltre un anno e mezzo in Serie A, a cui si è aggiunta anche un’esperienza non proprio indimenticabile con il Getafe. Adesso però Gonzalovuole soltanto rimettersi in gioco in un club pronto a puntare su di lui, per dimostrare di essere ancora quel giocatore che – nell’ultima stagione di Fonseca alla Roma – aveva convinto il tecnico portoghese a puntare forte su di lui. Con Mourinho invece l’amore non è mai sbocciato e per questo – il centrocampista di proprietà della Roma – ha scelto di ripartire da una realtà dove ritrovare spazio e fiducia in se stesso. E il posto giusto è ladi Marco, il club che ha mosso i passi più concreti per convincere lo spagnolo, che è si è subito detto ...

clubdoria46 : #Giampaolo pensa a due moduli per far giocare la sua #Sampdoria... - riccardo_n10 : #Sampdoria | Il centrocampista Gonzalo Villar è arrivato a Genova per visite mediche e firma prima di unirsi al gru… - STnews365 : Sampdoria: oggi le visite mediche per Villar. Il centrocampista porta esperienza e qualità per Giampaolo - LeBombeDiVlad : ?? #Sampdoria, per il centrocampo di #Giampaolo arriva #Villar ?? Dopo le visite mediche, il calciatore volerà in… - SampNews24 : #Sampdoria, ritorno al 4-3-1-2? Due fattori da considerare per #Giampaolo -