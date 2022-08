Salvini promette la qualunque. E pure di vincere le elezioni (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ormai impegnatissimo nella campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, promette la qualunque. Matteo Salvini promette di tutto: “Mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete” “Ci aspettano mesi difficili – ha detto questa mattina parlando ai microfoni di Radio Montecarlo –, noi vinceremo le elezioni ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi e fortunati. Ci aspettano mesi difficili e scegliere una squadra compatta è fondamentale”. “Cerchiamo di portare per l’Italia serietà e concretezza – ha aggiunto il leader del Carroccio -, io mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete. Io ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega, Matteo, ormai impegnatissimo nella campagna elettorale per le prossimepolitiche,la. Matteodi tutto: “Mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete” “Ci aspettano mesi difficili – ha detto questa mattina parlando ai microfoni di Radio Montecarlo –, noimo lema non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi e fortunati. Ci aspettano mesi difficili e scegliere una squadra compatta è fondamentale”. “Cerchiamo di portare per l’Italia serietà e concretezza – ha aggiunto il leader del Carroccio -, io mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete. Io ...

mauroberruto : #Berlusconi promette #FlatTax al 23%, #Salvini al 15%! Al di là della consueta sindrome di Pinocchio e in attesa de… - pdnetwork : Lega e FdI affossano l’abbassamento delle tasse. Salvini promette di ridurre le tasse, ma ieri ha rimandato la rifo… - dur_matt : Ricordate le promesse dei politici non valgono NULLA.#Salvini promette mai più #greenpass? Rispondetegli “caro… - g_esentato : @Fiammailmionome Per fare cosa? Uno come #Salvini di nuovo al Governo? O un vecchio puttaniere che promette 'dentie… - enacoid2022 : La #FlatTax è incostituzionale, nessun PdR potrà mai firmarla. Chi vi promette il contrario o è un coglione o è… -