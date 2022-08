Roma vs Shakhtar Donetsk 5-0: i giallorossi dilagano in precampionato (Di lunedì 8 agosto 2022) Allo Stadio Olimpico di Roma viene presentata la squadra per la stagione 2022-23. In campo Roma vs Shakhtar Donetsk dalle ore 20.45: la sfida termina 5-0. La squadra di De Zerbi sembra ancora un po’ acerba e non avere assimilato i suoi schematismi. Roma vs Shakhtar Donetsk 5-0: un segnale forte La squadra di Jose Mourinho di fronte al pubblico delle migliori occasioni non delude. Crea gioco, solida nelle retrovie, con un tridente micidiale sulla trequarti. In campo Zaniolo, Abraham, Dybala, giocate da capogiro e 65000 applausi ad acclamare un tridende da sogno degno delle migliori collezioni panini. Appena dietro le punte Pellegrini che sembra spesso avere il compasso fra i piedi. Matic a centrocampo solido, un po’ rugginoso nella prima metà della ripresa, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) Allo Stadio Olimpico diviene presentata la squadra per la stagione 2022-23. In campovsdalle ore 20.45: la sfida termina 5-0. La squadra di De Zerbi sembra ancora un po’ acerba e non avere assimilato i suoi schematismi.vs5-0: un segnale forte La squadra di Jose Mourinho di fronte al pubblico delle migliori occasioni non delude. Crea gioco, solida nelle retrovie, con un tridente micidiale sulla trequarti. In campo Zaniolo, Abraham, Dybala, giocate da capogiro e 65000 applausi ad acclamare un tridende da sogno degno delle migliori collezioni panini. Appena dietro le punte Pellegrini che sembra spesso avere il compasso fra i piedi. Matic a centrocampo solido, un po’ rugginoso nella prima metà della ripresa, ...

