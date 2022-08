Roma | la costringono ad ubriacarsi e poi la stuprano | uno di loro guardava ‘divertito’

(Di lunedì 8 agosto 2022) “Stai tranquilla, non succede niente”. Questo, quello che i due uomini continuavano a sussurrarle mentre cercavano di mettere in atto ilpiano. Premeditato. Studiato in tutti i particolari. Un piano che ha portato via la serenità di una donna che, ancora una volta, è stata vittima di violenza sessuale. Ingannata, derisa, aggredita e lasciata lì. Senza più niente. Chi sono gli aggressori Sono due uomini. Un 32enne di Cave e un 43enne di origini rumene di San Cesareo. I due, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della donna, 37enne residente nel Comune di San Cesareo, si sono presi gioco di lei costringendola a subire atti sessuali non consenzienti con un piano che già avevano pensato da giorni. Leggi anche: Torturata dal marito per anni, Mandeep Kaur si uccide a 30 anni. L’ultimo video: ‘Mi avete lasciata sola’ Cos’è successo quella sera Grazie al ...

L'aggressione Qui, la donna è stata costretta a bere alcolici. Tanti. Fin quando la situazione, già violenta, non è degenerata. I due avevano portato un materassino. E non a caso. Quel materassino ...La vittima è una donna disabile di 37 anni originaria di Cave. I due stupratori sono stati arrestati e portati in carcere. L'avevano costretta a bere con la forza. L'hanno costretta con la forza a ber ...