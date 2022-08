Meloni “Se Fdi arriva primo il nome del premier sono io” (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le regole si conoscono, poi io non farà campagna elettorale parlando di nomi, di premier. Il centrodestra ha una regola, chi prende voto in più indica il nome del premier, poi spetta al Presidente della Repubblica decidere. Se Fdi prende un voto in più il nome sono io. Non capisco perchè la Meloni no?”. Così la leader di Fdi Giorgia Melonmi intervistata da Rtl 102.5. Meloni ha commentato anche la rottura a sinistra tra Calenda e il Pd. “Secondo me è un calcolo elettorale – ha affermato Meloni – Io credo intanto che lo spettacolo tragicomico al quale stiamo assistendo racconti bene su quali basi si muovono le alleanze degli aversari. Assistiamo a questa telenovela mentre il centrodestra è avanti nella stesura del programma, ci ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le regole si conoscono, poi io non farà campagna elettorale parlando di nomi, di. Il centrodestra ha una regola, chi prende voto in più indica ildel, poi spetta al Presidente della Repubblica decidere. Se Fdi prende un voto in più ilio. Non capisco perchè lano?”. Così la leader di Fdi Giorgia Melonmi intervistata da Rtl 102.5.ha commentato anche la rottura a sinistra tra Calenda e il Pd. “Secondo me è un calcolo elettorale – ha affermato– Io credo intanto che lo spettacolo tragicomico al quale stiamo assistendo racconti bene su quali basi si muovono le alleanze degli aversari. Assistiamo a questa telenovela mentre il centrodestra è avanti nella stesura del programma, ci ha ...

