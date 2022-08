Mahmood alla corte di Dua Lipa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il cantante si è esibito al prestigioso Sunny Hill Festival di Pristina organizzato dalla popstar regalando una performance unica, tra stile e carisma Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 agosto 2022) Il cantante si è esibito al prestigioso Sunny Hill Festival di Pristina organizzato dpopstar regalando una performance unica, tra stile e carisma

