Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 8 agosto 2022)sembra guardare tutti dall’, è in vacanza in montagna, con gli scarponi maincredibilmente sexy ha scalato la vetta, è arrivata in. Sono le sue prime vacanze estiveFrancesco, perché se ricordiamo bene in Lapponia non molti mesi fa ci è andata con gli amici. Sepubblica sui social una foto di lavoro lei pubblica un intero album della sua nuova vita. E’ bravissima a vivere la sua nuova vita sfuggendo da tutti ma al tempo stesso mostrando ciò che desidera.è sulle Dolomitidicono stia iniziando are via le sueda. Una cosa è certa, ...