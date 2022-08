Il migliore doccia schiuma in commercio, queste le marche famose che non superano il test. I risultati (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa volta è stato il doccia schiuma a finire sotto le lenti del laboratorio di Oko-test, per escludere la presenza di sostanze allergizzanti, siliconi, parabeni, micro-plastiche. La questione è delicata, come delicato dovrebbe essere un detergente sulla pelle. Ne va, infatti, della salute nostra e dell’ambiente. Ecco allora che questi aspetti sono stati analizzati dagli esperti di settore in ben 40 referenze del mercato. Per lo più i prodotti sono distribuiti in Germania, ma alcuni troneggiano anche sui nostri scaffali. Considerato il fatto che con il caldo siamo spinti a lavarci spesso, diventa di fondamentale importanza per noi sapere cosa compriamo. Ecco allora che non dovrebbero contenere: filtri Uv interferenti endocrini formaldeide o rilasciatori di essa fragranze allergizzanti composti organici alogenati PEG plastici ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa volta è stato ila finire sotto le lenti del laboratorio di Oko-, per escludere la presenza di sostanze allergizzanti, siliconi, parabeni, micro-plastiche. La questione è delicata, come delicato dovrebbe essere un detergente sulla pelle. Ne va, infatti, della salute nostra e dell’ambiente. Ecco allora che questi aspetti sono stati analizzati dagli esperti di settore in ben 40 referenze del mercato. Per lo più i prodotti sono distribuiti in Germania, ma alcuni troneggiano anche sui nostri scaffali. Considerato il fatto che con il caldo siamo spinti a lavarci spesso, diventa di fondamentale importanza per noi sapere cosa compriamo. Ecco allora che non dovrebbero contenere: filtri Uv interferenti endocrini formaldeide o rilasciatori di essa fragranze allergizzanti composti organici alogenati PEG plastici ...

coffeandpayne : ho fatto la doccia migliore degli ultimi anni - sharingmyheart_ : RT @aangeeeeeeee: quando la gente capirà che non deve sentirsi presa in causa per ogni cosa che twitto il mondo sarà un posto migliore. det… - aangeeeeeeee : quando la gente capirà che non deve sentirsi presa in causa per ogni cosa che twitto il mondo sarà un posto miglior… - autobersa : @freedomclubtk Anche il Gebbo sa che la doccia migliore si fa con la pioggia - gdrgspssp : ditemi qualcosa migliore di una doccia fredda in estate. spoiler: non c’è - kei -