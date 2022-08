GPS: non chiamiamole più graduatorie ma solo elenco con errori e furbizie. Lettera (Di lunedì 8 agosto 2022) inviata da Fulvia Spaventa - Questo elenco di docenti non è una graduatoria utile per le prossime assegnazioni per le supplenze, all’interno di questo elenco ci sono errori dovuti ai vari uffici provinciali ma anche ai “furbetti” che hanno inserito i 3 punti del superamento del concorso anche se le graduatorie di merito non erano state ancora pubblicate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) inviata da Fulvia Spaventa - Questodi docenti non è una graduatoria utile per le prossime assegnazioni per le supplenze, all’interno di questoci sonodovuti ai vari uffici provinciali ma anche ai “furbetti” che hanno inserito i 3 punti del superamento del concorso anche se ledi merito non erano state ancora pubblicate. L'articolo .

ESCOPOST1 : @FrancoMauceri3 @Lupusin44452593 @QLexPipiens Se hai rete, connessione GPS, non c'è temporale, se la sai calibrare… - SetteSergio : @rzanardelli No, ha però GPS e pure sensore per tasso alcolemico. Può essere consultata dalle ff.oo. (se non ho cap… - stelfia : @sonperplessa Non ti sei già inserita nelle GPS? - Mobius79311435 : @claudiovelardi @matteorenzi @CarloCalenda Un incontro a metà strada no? ps Se a Calenda non si rompe ancora il GPS. - AngeloBale : @CarloCalenda Calenda, ascolti, torni a fare il manager. In 10 giorni ha augurato “buona strada” a tutto l’arco cos… -