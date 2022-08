Delega fiscale verso il binario morto ma era già un’occasione persa L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Con il rinvio a settembre deciso giovedì sfuma quella che – complice la campagna elettorale – era probabilmente l’ultima chance per approvare in Senato la. C’era voluto quasi un anno per metterla a punto nella sua forma definitiva superando i veti del centrodestra su catasto e tassazione delle rendite. Il risultato è un compromesso debole e pasticciato che non si farà rimpiangere, se non per il fatto non secondario che conteneva alcune previsioni importanti per centrare l’obiettivo della riduzione dell’evasioneinserito nel Recovery plan. Che cosa resta, in attesa di scoprire chi deciderà la direzione da dare alitaliano nei prossimi anni? Solo il discusso “antipasto” di riforma inserito nella legge di Bilancio per il 2022: ildelle aliquoteda ...