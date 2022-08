Cosa Sta Succedendo al PADEL? (Di lunedì 8 agosto 2022) BUROCRAZIA DISORIENTATA, MANCANZA DI REGOLE E SICUREZZA SONO IL VERO RISCHIO PER QUESTO SETTORE Ne parla “Mr. PADEL” CLAUDIO GALUPPINI, PRESIDENTE di ITALIAN PADEL,azienda leader nella produzione di campi a livello europeoMETTENDO IN GUARDIA TUTTO IL SETTORE ITALIAN PADEL, realtà bresciana leader a livello italiano e europeo nella produzione di campi da PADEL con un attivo di 2.500 campi realizzati in oltre 20 Paesi del mondo, lancia un allarme: burocrazia esasperata o assente, mancanza di precise regole e dubbia sicurezza di alcuni impianti sono un rischio per questo settore. “Il fenomeno PADEL continua a crescere ma, trattandosi di una disciplina sportiva relativamente nuova, manca di regolamentazioni puntuali, conosciute e rispettate. Questo riguarda soprattutto la costruzione di nuovi impianti ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 8 agosto 2022) BUROCRAZIA DISORIENTATA, MANCANZA DI REGOLE E SICUREZZA SONO IL VERO RISCHIO PER QUESTO SETTORE Ne parla “Mr.” CLAUDIO GALUPPINI, PRESIDENTE di ITALIAN,azienda leader nella produzione di campi a livello europeoMETTENDO IN GUARDIA TUTTO IL SETTORE ITALIAN, realtà bresciana leader a livello italiano e europeo nella produzione di campi dacon un attivo di 2.500 campi realizzati in oltre 20 Paesi del mondo, lancia un allarme: burocrazia esasperata o assente, mancanza di precise regole e dubbia sicurezza di alcuni impianti sono un rischio per questo settore. “Il fenomenocontinua a crescere ma, trattandosi di una disciplina sportiva relativamente nuova, manca di regolamentazioni puntuali, conosciute e rispettate. Questo riguarda soprattutto la costruzione di nuovi impianti ...

