Calcio | Roma | Perez a un passo dal Celta Vigo

Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Addio in casa Roma. Carles Perez è a un passo dal Celta Vigo: la partenza del giocatore spagnolo prevista stasera, mentre domani ci saranno visite mediche di rito. Operazione in prestito a 1 milione con diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni.

