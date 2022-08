Alessia Cammarota sbotta sui social, c’entrano i soldi: ecco cosa è successo (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, ha recentemente avuto uno sfogo sui social in cui ha risposto ad alcune domande alquanto impertinenti fatte dai suoi fan. Nello specifico, in molti hanno mostrato un certo interesse nell’entrare nel merito di faccende economiche che riguardano la famiglia di Alessia. Proprio per tale ragione, la ragazza ha sbottato chiarendo un po’ di punti in sospeso. Alessia Cammarota chiarisce alcune questioni legate alle finanze domestiche In queste ore, Alessia Cammarota ha risposto alle domande die fan ed ha affrontato delle questioni molto private dedicate alle finanze della sua famiglia. Nello specifico, alcuni utenti le hanno chiesto per quale ragione non si facesse aiutare da ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne,, ha recentemente avuto uno sfogo suiin cui ha risposto ad alcune domande alquanto impertinenti fatte dai suoi fan. Nello specifico, in molti hanno mostrato un certo interesse nell’entrare nel merito di faccende economiche che riguardano la famiglia di. Proprio per tale ragione, la ragazza hato chiarendo un po’ di punti in sospeso.chiarisce alcune questioni legate alle finanze domestiche In queste ore,ha risposto alle domande die fan ed ha affrontato delle questioni molto private dedicate alle finanze della sua famiglia. Nello specifico, alcuni utenti le hanno chiesto per quale ragione non si facesse aiutare da ...

