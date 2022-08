WWE | La puntata post-SummerSlam di Smackdown vede i propri ascolti in calo

(Di domenica 7 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda lasettimanale di Friday Nightsu FOX, lache è stata la successiva aha fatto registrare un totale di 1.983.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.50. Sotto i 2 milioni Ladello show blu ha visto unnegliper quanto riguarda il numero degli spettatori, anche se fortunatamente, rispetto alla settimana precedente, ilè stato contenuto seppur però questa settimana si scende sotto i 2 milioni. Per quanto riguarda il dato nel rating invece si registra un aumento rispetto a quello della scorsa

WWEACG : RT @WWEItalia: Un match durissimo fra @RaquelWWE e @NatbyNature. Confronto fra @DMcIntyreWWE e @WWERomanReigns. I risultati dell'ultima p… - iamdevban : RT @WWEItalia: Un match durissimo fra @RaquelWWE e @NatbyNature. Confronto fra @DMcIntyreWWE e @WWERomanReigns. I risultati dell'ultima p… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Un match durissimo fra @RaquelWWE e @NatbyNature. Confronto fra @DMcIntyreWWE e @WWERomanReigns. I risultati dell'ultima p… - Zephir83098400 : RT @WWEItalia: Un match durissimo fra @RaquelWWE e @NatbyNature. Confronto fra @DMcIntyreWWE e @WWERomanReigns. I risultati dell'ultima p… - WWEItalia : Un match durissimo fra @RaquelWWE e @NatbyNature. Confronto fra @DMcIntyreWWE e @WWERomanReigns. I risultati dell… -

La mano di Triple H, diventato nuovo leader del team creativo in, inizia a farsi sentire. Nelladi SmackDown di ieri sera Karrion Kross è tornato a sorpresa nel main roster, accompagnato da Scarlett . Una nuova linfa vitale per l'ex NXT Champion che con ...United States Championship : Bobby Lashley (c) vs Theory Mr. Money in the Bank cercherà di ... Nelladi Raw di ieri sera, in diretta dal Madison Square Garden, lo ha steso con una stomp sui ...La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata che è stata la successiva a SummerSlam ha fatto registrare un totale di 1.983.000 spettatori e un r ...Durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown ... Ma è intervenuta anche la sua ex tag team partner Rhea Ripley: "Il @WWE Universe fischia @YaOnlyLivvOnce... capriccioso. Liv c'è ancora spazio se ...