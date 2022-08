Serie A, le ufficialità del 7/8: Lammers in prestito all'Empoli, un giovane per la Samp (Di domenica 7 agosto 2022) Affari ufficiali anche in questa domenica 7 agosto per i club di Serie A. Sono tre i movimenti depositati: due arrivi e una cessione. Il trasferimento... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Affari ufficiali anche in questa domenica 7 agosto per i club diA. Sono tre i movimenti depositati: due arrivi e una cessione. Il trasferimento...

cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del 7/8: #Lammers in prestito all'Empoli, un giovane per la Samp - psb_original : Serie B, le 5 top ufficialità della settimana #SerieB - tcm24com : Serie C, le ufficialità di oggi #serieC #mercato - infoitsport : Serie A, le ufficialità di oggi: un difensore per il Lecce, giovane attaccante per l'Empoli - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Palermo | C'è l'ufficialità: Eugenio #Corini è il nuovo allenatore -