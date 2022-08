Ravenna, va "in pensione" il recordman delle donazioni di sangue (Di domenica 7 agosto 2022) A quasi 70 Guido Savadori ha all'attivo 310 donazioni. Il grazie dell'Avis provinciale: 'Hai garantito a tanti ammalati il diritto alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) A quasi 70 Guido Savadori ha all'attivo 310. Il grazie dell'Avis provinciale: 'Hai garantito a tanti ammalati il diritto alla ...

Agenzia_Ansa : Va in pensione un recordman dei donatori di sangue. Guido Salvadori di Bertinoro, iscritto all'Avis di Ravenna dal… - 1fiorexme : RT @Agenzia_Ansa: Va in pensione un recordman dei donatori di sangue. Guido Salvadori di Bertinoro, iscritto all'Avis di Ravenna dal 1980,… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: Va in pensione un recordman dei donatori di sangue. Guido Salvadori di Bertinoro, iscritto all'Avis di Ravenna dal 1980,… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Va in pensione un recordman dei donatori di sangue. Guido Salvadori di Bertinoro, iscritto all'Avis di Ravenna dal 1980,… - aleterla : RT @Agenzia_Ansa: Va in pensione un recordman dei donatori di sangue. Guido Salvadori di Bertinoro, iscritto all'Avis di Ravenna dal 1980,… -