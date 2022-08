Rally, Finlandia day-4: Tanak festeggia con Hyundai, secondo Rovanpera (Di domenica 7 agosto 2022) Ott Tanak ha vinto il Rally di Finlandia, ottava tappa del Mondiale 2022. Seconda affermazione dell’anno, 16ma in carriera, per l’estone di Hyundai, unico in grado di fronteggiare l’idolo locale Kalle Rovanpera. Il padrone del Mondiale ha completato la manifestazione casalinga a +6.8 secondi dalla vetta al termine di una bellissima sfida che si è risolta solo quest’oggi. Terza posizione per Esapekka Lappi ad oltre un minuto dalla vetta. Kalle Rovanpera (Toyota) ed Ott Tanak (Hyundai) sono stati i protagonisti indiscussi di una domenica oltremodo interessante, un duello che come da pronostico ci ha tenuto compagnia sino al termine di uno degli eventi più amati del calendario con i suoi salti ed i suoi boschi. L’estone, in vantaggio dopo il day-3, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Ottha vinto ildi, ottava tappa del Mondiale 2022. Seconda affermazione dell’anno, 16ma in carriera, per l’estone di, unico in grado di fronteggiare l’idolo locale Kalle. Il padrone del Mondiale ha completato la manifestazione casalinga a +6.8 secondi dalla vetta al termine di una bellissima sfida che si è risolta solo quest’oggi. Terza posizione per Esapekka Lappi ad oltre un minuto dalla vetta. Kalle(Toyota) ed Ott) sono stati i protagonisti indiscussi di una domenica oltremodo interessante, un duello che come da pronostico ci ha tenuto compagnia sino al termine di uno degli eventi più amati del calendario con i suoi salti ed i suoi boschi. L’estone, in vantaggio dopo il day-3, ha ...

