"Non mi ritengo un cane": rifiuta il braccialetto elettronico e continua a stalkerare l'ex moglie

Roma – i Carabinieri della Stazione di Cave, nell'ambito del contrasto al novero dei reati rientranti nel cd. Codice Rosso, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli nei confronti di un 44enne di Cave. L'atto costituisce aggravamento della precedente misura, ovvero il divieto di avvicinamento all'ex-moglie con braccialetto elettronico, per stalking, non applicato per il rifiuto dell'uomo che in fase di esecuzione ha dichiarato ai militari "non mi ritengo un cane". Il tempestivo intervento della Procura della Repubblica di Tivoli, che ha richiesto l'aggravamento della misura cautelare, ha sortito l'immediato aggravamento nella misura della custodia in carcere da parte del Gip di Tivoli che ha riconosciuto

