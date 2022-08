Israele va avanti con l’operazione Gaza, nuovi raid missilistici nella notte e prime sirene a Gerusalemme. Uno dei capi della Jihad è stato ucciso (Di domenica 7 agosto 2022) Israele va avanti con l’operazione Gaza, nuovi raid missilistici si sono verificati nella notte mentre le prime sirene a Gerusalemme. Uno dei capi della Jihad è stato ucciso. Israele va avanti con l’operazione Gaza, nuovi raid missilistici nella notte l’operazione “Breaking Dawn” contro Gaza “continuerà per quanto necessario”, ad annunciarlo è stato il premier israeliano Yair Lapid. “Siamo agendo in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 agosto 2022)vaconsi sono verificatimentre le. Uno deivacon“Breaking Dawn” contro“continuerà per quanto necessario”, ad annunciarlo èil premier israeliano Yair Lapid. “Siamo agendo in ...

