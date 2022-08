Il primo gol col tiro a giro di Insigne in Canada (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - primo gol canadese per Lorenzo Insigne che dopo aver sbagliato un rigore ha realizzato con un 'tiraggir', il tiro a giro, sua grande specialità, il gol decisivo nella vittoria thriller per 4-3 del Toronto sul campo del Nashville. A segno anche il compagno Filippo Bernardeschi che ha trasformato un penalty. Il 31enne ex Napoli al 77mo ha dribblato un avversario e ha messo la palla all'angoletto con il suo classico tiro a rientrare, imparabile per il portiere del club americano, Joe Willis. La dedica dell'attaccante, che sfoggiava capelli biondo platino, è stata per la compagna Jenny in dolce attesa, con il pallone messo sotto la maglia a simulare il pancione. Lorenzo Insigne with his first MLS goal! @TorontoFC double their lead on the road. pic.twitter.com/DHLxuGWSEu — Major ... Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI -gol canadese per Lorenzoche dopo aver sbagliato un rigore ha realizzato con un 'tiraggir', il, sua grande specialità, il gol decisivo nella vittoria thriller per 4-3 del Toronto sul campo del Nashville. A segno anche il compagno Filippo Bernardeschi che ha trasformato un penalty. Il 31enne ex Napoli al 77mo ha dribblato un avversario e ha messo la palla all'angoletto con il suo classicoa rientrare, imparabile per il portiere del club americano, Joe Willis. La dedica dell'attaccante, che sfoggiava capelli biondo platino, è stata per la compagna Jenny in dolce attesa, con il pallone messo sotto la maglia a simulare il pancione. Lorenzowith his first MLS goal! @TorontoFC double their lead on the road. pic.twitter.com/DHLxuGWSEu — Major ...

