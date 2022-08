Fuga di cervelli | i baby-azzurri all' estero a caccia di spazio e quattrini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) Ladiche da troppi anni affligge il nostro Paese, non risparmia nemmeno il calcio italiano. Giovani promettenti dal futuro assicurato che preferiscono emigrare verso l'per proseguire le loro carriere. Attratti da campionati più competitivi, maggiori possibilità di mettersi in mostra ad alti livelli e tanti, tantissimi soldi in più. L'ultima stellina messasi in mostra nel nostro campionato e ora pronta a fare le valigie è Destiny Udogie, 19enne esterno mancino dell'Udinese già nel radar di Roberto Mancini per la Nazionale (per adesso ha collezionato 4 presenze con l'Under 21). Piaceva, e molto, a Intere Juventus, giocherà nel Tottenham. Che ha convinto il club friulano con un'offerta irrinunciabile da 26 milioni di euro e la possibilità di lasciare il prodotto del settore giovanile del Verona per un'altra stagione ...