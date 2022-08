Flavia Pennetta: ‘Moya mi mise le corna, persi 11 kg. Fabio è un buon compagno di vita’. L’intervista (Di domenica 7 agosto 2022) Non ha usato mezzi termini, si è raccontata a cuore aperto Flavia Pennetta, la tennista pugliese di 40 anni e ora moglie del collega Fabio Fognini. Alle pagine del Corriere della Sera, l’atleta ha ripercorso alcune tappe della sua vita: dai tradimenti alla rinascita al fianco del marito, che ha definito un ‘buon compagno’, un ‘uomo paziente’. Carlos Moya ha tradito Flavia Pennetta “Rifarei tutto? Tutto. Anche gli errori che ho commesso, e ne ho fatti tanti, sono stati errori giusti. Certi momenti di coppia, certi fidanzati. Ciascuno, con il senno di poi, ha avuto un senso” – ha detto Flavia Pennetta, che inevitabilmente ha fatto riferimento a Carlos Moya, suo ex fidanzato e attuale tecnico di Rafa Nadal. “A Carlos che mi ha messo le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Non ha usato mezzi termini, si è raccontata a cuore aperto, la tennista pugliese di 40 anni e ora moglie del collegaFognini. Alle pagine del Corriere della Sera, l’atleta ha ripercorso alcune tappe della sua vita: dai tradimenti alla rinascita al fianco del marito, che ha definito un ‘’, un ‘uomo paziente’. Carlos Moya ha tradito“Rifarei tutto? Tutto. Anche gli errori che ho commesso, e ne ho fatti tanti, sono stati errori giusti. Certi momenti di coppia, certi fidanzati. Ciascuno, con il senno di poi, ha avuto un senso” – ha detto, che inevitabilmente ha fatto riferimento a Carlos Moya, suo ex fidanzato e attuale tecnico di Rafa Nadal. “A Carlos che mi ha messo le ...

