Elezioni 2022, Calenda: “Stop ad alleanza con Pd” (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non intendo andare avanti con l’allenza con il Pd. L’ho comunicato poco fa ad Enrico Letta”. Lo ha annunciato il leader d Azione Carlo Calenda ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. Intanto in una nota “la Segreteria di +Europa ribadisce il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico. In particolare la Segreteria apprezza le parole usate ieri dal Segretario del PD Enrico Letta, che ha ribadito come il patto tra PD e Federazione +Europa/Azione sia un accordo di governo fondato sull’agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese, mentre gli accordi con altre liste siano accordi elettorali, finalizzati a non consegnare la vittoria a tavolino dell’alleanza guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Enrico Letta inoltre ha ... Leggi su italiasera (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non intendo andare avanti con l’allenza con il Pd. L’ho comunicato poco fa ad Enrico Letta”. Lo ha annunciato il leader d Azione Carloospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. Intanto in una nota “la Segreteria di +Europa ribadisce il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico. In particolare la Segreteria apprezza le parole usate ieri dal Segretario del PD Enrico Letta, che ha ribadito come il patto tra PD e Federazione +Europa/Azione sia un accordo di governo fondato sull’agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese, mentre gli accordi con altre liste siano accordi elettorali, finalizzati a non consegnare la vittoria a tavolino dell’guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Enrico Letta inoltre ha ...

