Calciomercato Napoli: sfumata l’idea Senesi (Di domenica 7 agosto 2022) Marcos Senesi, classe 1997, ha attualmente un contratto fino al 2023 con la squadra olandese del Feyenoord e su di lui avevano puntato gli occhi ben due club della Serie A. Il difensore veste la maglia del club olandese dal 2019 ed ha messo a punto 6 reti in 82 presenze. Il tecnico Mancini, che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Marcos, classe 1997, ha attualmente un contratto fino al 2023 con la squadra olandese del Feyenoord e su di lui avevano puntato gli occhi ben due club della Serie A. Il difensore veste la maglia del club olandese dal 2019 ed ha messo a punto 6 reti in 82 presenze. Il tecnico Mancini, che L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a un rilancio per #Raspadori del @SassuoloUS: le ultime sulla trattativa - DiMarzio : #Raspadori, #Napoli e #Sassuolo si incontreranno di nuovo nelle prossime ore: la forbice tra domanda e offerta è an… - psnapoli : I due nuovi giocatori del #Galatasaray #Mertens e #Torreira sono stati accolti a #Istanbul da un entusiasmo incredi… - NapoliNewsRobot : From: LeBombeDiVlad ???? Arrivano conferme su #FabianRuiz al #PSG ? Trattativa vicina alla chiusura ?? #LBDV… -