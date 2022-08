Uomini e Donne anticipazioni | in arrivo un tronista “over”?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 6 agosto 2022)sta per tornare, e se per quanto riguarda il tronosi conoscono già i nomi dei cavalieri e delle dame confermate, il trono classico è più che mai in alto male. Non solo non si conoscono infatti i nomi dei nomi tronisti, ma neanche quanti ce ne saranno e soprattutto se saranno giovanissimi come nelle ultime edizioni. Stando agli ultimi gossip, infatti, sembra che Maria De Filippi voglia scegliere un “” per il trono giovane. Daal carcere: tutti gli ex tronisti arrestati Nella lista infinita di volti noti del programma ce ne sono diversi che sono finiti in manette per reati più o meno gravi...