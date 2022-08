Metti l’aglio nel wc la sera prima di andare al letto: Scopri perché! (Di sabato 6 agosto 2022) Un WC sporco di certo non è il massimo, specialmente se vengono a trovarci degli ospiti. Il fatto è che mantenere il WC sempre pulito può essere complesso. Alcune macchie, infatti, si “cronicizzano” e diventano difficilissime da eliminare. Ci sono, però, alcuni trucchi da poter utilizzare e questi prevedono l’utilizzo di un elemento che è utilizzatissimo in cucina: l’aglio. Vediamo perché. Proprietà dell’aglio Il WC può essere pulito grazie all’aglio per una serie di motivi. In primis perché si tratta di un antibiotico naturale, che sfrutta la presenza di allicina: questa sostanza combatte batteri, virus, parassiti e funghi. Anche le proprietà antisettiche dell’aglio sono ormai note. WC sempre pulito con gli spicchi d’aglio Il primo trucchetto prevede l’utilizzo di spicchi d’aglio in maniera molto diretta. Basterà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 6 agosto 2022) Un WC sporco di certo non è il massimo, specialmente se vengono a trovarci degli ospiti. Il fatto è che mantenere il WC sempre pulito può essere complesso. Alcune macchie, infatti, si “cronicizzano” e diventano difficilissime da eliminare. Ci sono, però, alcuni trucchi da poter utilizzare e questi prevedono l’utilizzo di un elemento che è utilizzatissimo in cucina:. Vediamo perché. Proprietà delIl WC può essere pulito grazie alper una serie di motivi. In primis perché si tratta di un antibiotico naturale, che sfrutta la presenza di allicina: questa sostanza combatte batteri, virus, parassiti e funghi. Anche le proprietà antisettiche delsono ormai note. WC sempre pulito con gli spicchi d’aglio Il primo trucchetto prevede l’utilizzo di spicchi d’aglio in maniera molto diretta. Basterà ...

sono_paola : @PartigianoStilo Quindi non metti neanche il pane? A me piace proprio per quel gusto acetato. L’aglio lo metterei.… - Uther_Raffaele : @deltavictor75 @foreveragain70 @Chef__Joseph @soloioenessuno @NikSovversivo Allora Olio extravergine abbondante, m… - drivingthunder_ : @shrekilfigo con i datterini? semplicemente li metti con un po' d'olio e acqua in padella anche se non hai cipolla… - _secchiello_ : @lamagyca l'importante è che non metti la panna, la cipolla e l'aglio - advorehiddle : @jemsiratze I like tu Metti anche l'aglio per scacciare certe persone -