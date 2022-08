LIVE – Valladolid-Lazio 0-0, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di sabato 6 agosto 2022) Tutto pronto per l’ultima amichevole della Lazio. La squadra biancoceleste scenderà in campo contro il Valladolid nel test in programma alle 20:00 di sabato 6 agosto. Si gioca all’Estadio José Zorrilla contro una delle neopromosse in Primera División. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA IN TV Valladolid: Asenjo, Luis Perez, Javi Sanchez, El Yamiq, Escudero, Aguado, Monchu, Kike, Plata, Toni Villa, Sergio Leon. Lazio: Maximiano, Patric, Marusic, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lazzari, Felipe Anderson, Pedro, Immobile. AGGIORNA LA DIRETTA Lazio-Valladolid 0-0 19.50 – Buonasera e benvenuti alla ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Tutto pronto per l’ultimadella. La squadra biancoceleste scenderà in campo contro ilnel test in programma alle 20:00 di sabato 6 agosto. Si gioca all’Estadio José Zorrilla contro una delle neopromosse in Primera División. Sportface.it vi offrirà unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA IN TV: Asenjo, Luis Perez, Javi Sanchez, El Yamiq, Escudero, Aguado, Monchu, Kike, Plata, Toni Villa, Sergio Leon.: Maximiano, Patric, Marusic, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lazzari, Felipe Anderson, Pedro, Immobile. AGGIORNA LA0-0 19.50 – Buonasera e benvenuti alla ...

LALAZIOMIA : LIVE - Valladolid-Lazio, amichevole 2022 (DIRETTA) - SportFace - infoitsport : LIVE - Valladolid-Lazio, amichevole 2022 (DIRETTA) - LALAZIOMIA : Amichevole, Valladolid - Lazio: diretta live e risultato in tempo reale - Calciomagazine - Fantacalciok : Amichevole, Valladolid - Lazio: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Amichevole, Valladolid - Lazio: diretta live e risultato in tempo reale -