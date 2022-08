L’Indiana approva il divieto quasi totale dell’aborto Casa Bianca | “Decisione devastante per i diritti delle donne”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Il Parlamento del, negli Stati Uniti, hato un. La misura è stata firmata dal governatore Eric Holcomb.diventa così il primo a passare nuovi e ampi limiti a questa pratica dopo che, lo scorso giugno, la Corte Suprema ha ribaltato la storica sentenza “Roe contro Wade” che sanciva il diritto all’aborto. La legge delvieta del tutto l’interruzione della gravidanza salvo poche eccezioni. La pratica viene consentita solo in caso di anomalie fetali considerate letali, o per prevenire gravi rischi per la salute fisica della madre. Sono ammesse eccezioni anche per le vittime minorenni di stupro o incesto, ma solo fino alla 10ma settimana di gravidanza. I medici che contravvengono alle regole ...