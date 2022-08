GF Vip 7, Giovanni Ciacci: il modo scioccante in cui ha scoperto di avere l’Hiv (Di sabato 6 agosto 2022) Intervistato dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana, Giovanni Ciacci ha rivelato di essere sieropositivo e che Alfonso Signorini ha dovuto combattere con i vertici Mediaset per farlo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 nonostante la malattia. Ma non finisce qui, perché uno dei dettagli che ha più scioccato i lettori, è il modo in cui Ciacci avrebbe scoperto di avere l’Hiv: sarebbe infatti risultato positivo alle analisi mediche fatte l’anno scorso proprio per entrare al GF Vip 6, che poi non ha fatto visto che per regolamento finora i sieropositivi non potevano partecipare ai reality show. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, braccio di ferro Mediaset – Signorini: “Niente sieropositivi nei reality” ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 agosto 2022) Intervistato dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana,ha rivelato di essere sieropositivo e che Alfonso Signorini ha dovuto combattere con i vertici Mediaset per farlo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 nonostante la malattia. Ma non finisce qui, perché uno dei dettagli che ha più scioccato i lettori, è ilin cuiavrebbedi: sarebbe infatti risultato positivo alle analisi mediche fatte l’anno scorso proprio per entrare al GF Vip 6, che poi non ha fatto visto che per regolamento finora i sieropositivi non potevano partecipare ai reality show. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, braccio di ferro Mediaset – Signorini: “Niente sieropositivi nei reality” ...

