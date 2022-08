Cina, il sito di notizie false mostra una disinformazione in aumento (Di sabato 6 agosto 2022) Una società di pubbliche relazioni sostenuta da Pechino è stata accusata di essere dietro almeno 72 siti Web di notizie false e account di social media che spingono la propaganda pro-Cina e criticano gli Stati Uniti e i loro alleati. È quanto ha riportato il sito theregister.com. LEGGI ANCHE –> Il sito presidenziale di Taiwan colpito da un attacco prima della visita di Nancy Pelosi Questo, secondo i ricercatori di sicurezza di Mandiant, arriva quando la portavoce della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taiwan in mezzo a una raffica di attacchi informatici e articoli falsi pubblicati il ??1° agosto in cui insistevano sul fatto che dovrebbe “stare lontana” dalla nazione insulare. Ma la campagna di disinformazione è iniziata ben prima del viaggio di Pelosi. Altri ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 6 agosto 2022) Una società di pubbliche relazioni sostenuta da Pechino è stata accusata di essere dietro almeno 72 siti Web die account di social media che spingono la propaganda pro-e criticano gli Stati Uniti e i loro alleati. È quanto ha riportato iltheregister.com. LEGGI ANCHE –> Ilpresidenziale di Taiwan colpito da un attacco prima della visita di Nancy Pelosi Questo, secondo i ricercatori di sicurezza di Mandiant, arriva quando la portavoce della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taiwan in mezzo a una raffica di attacchi informatici e articoli falsi pubblicati il ??1° agosto in cui insistevano sul fatto che dovrebbe “stare lontana” dalla nazione insulare. Ma la campagna diè iniziata ben prima del viaggio di Pelosi. Altri ...

