matteosalvinimi : “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra… - Pontifex_it : La Chiesa in #Canada è stata ferita dal male perpetrato da alcuni suoi figli. Vorrei chiedere ancora perdono a tutt… - enpaonlus : Incendio a Battipaglia, salvato un cane legato alla catena e rimasto bloccato nella cuccia - Grazie Volontari della… - Giusepp66890796 : RT @AntonelloTosto: 'Credo che la guerra sia una cosa che rappresenta la più grande vergogna dell'umanità. E penso che il cervello umano de… - Frances04721781 : @ilmanifesto Ma che volete il trio vergogna al governo dell’Italia? Incomprensibile -

IlPiacenza

Il leader della Lega Matteo Salvini si chiede: se "non è un accordo per governare" è un "accordo solo per salvare le poltrone E Calendadice Senza. Il 25 settembre saranno gli Italiani ......non ha avuto un'infanzia felice,il suo rapporto con il padre è pessimo esi vedono ... È molto legato alla madre, si sente in colpa ed haperché "non si meritava un figlio in ... «Che vergogna Carlo, chi credono di prendere in giro questi pm Due assessori mi hanno espresso solidarietà» Si parla molto di rivoluzione femminile, ma sembra procedere a rilento…. “Io credo molto nelle donne, nella diversità rispetto all’uomo Da “Divorzio all’italiana” a “Lei mi parla ancora”: sessant’anni ...Dopo il deludente pareggio con l'Espanyol ed aspettando acquisti che non arrivano monta la preoccupazione in casa partenopea ...