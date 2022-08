Andrea Delogu a Stefano De Martino | “Ti voglio bene” La reazione di Belen

Leggi su tvzap

(Di sabato 6 agosto 2022) Per il pubblico non è certo una novità. I fan sanno cheRodriguez è gelosissima diDe. Come pure non è un segreto per nessuno che la showgirl argentina non apprezzi per niente la palese sintonia tra il suo fidanzato e la collega. Il giovane ha passato l’estate insieme a quest’ultima proprio perché ambedue sono impegnati nel condurre il Tim Summer Hits su Rai 2. L’intesa tra i conduttori è saltata subito all’occhio di tutti tanto che si è anche arrivati a parlare di un presunto flirt. Un rumor che avrebbe infastidito. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Claudio Amendola e Francesca Neri, perchè è finita: spunta una clamorosa indiscrezionea De: ...