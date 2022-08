Alba Parietti torna in tv con una gara tra drag queen: ecco come funziona il suo nuovo show “Non sono una signora” (Di sabato 6 agosto 2022) Mentre la tv è chiusa per ferie, sottotraccia proseguono le grandi e piccole manovre per la prossima stagione. I giochi sono tutt’altro che chiusi, ci sono parecchie pedine da piazzare (e in Rai altre verranno inevitabilmente fatte saltare o saranno risistemate dopo le elezioni politiche del 25 settembre) e dunque non stupisce che a pochi giorni da Ferragosto il blog di Davide Maggio spari una notizia inattesa: il ritorno alla conduzione di Alba Parietti, pronta ad approdare su Rai2 in prima serata da novembre. Alba Parietti torna IN TV CON UNA gara TRA drag queen – Dopo aver macinato migliaia di ore in veste di ospite, opinionista fissa e intervistata, Alba Parietti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Mentre la tv è chiusa per ferie, sottotraccia proseguono le grandi e piccole manovre per la prossima stagione. I giochitutt’altro che chiusi, ciparecchie pedine da piazzare (e in Rai altre verranno inevitabilmente fatte saltare o saranno risistemate dopo le elezioni politiche del 25 settembre) e dunque non stupisce che a pochi giorni da Ferragosto il blog di Davide Maggio spari una notizia inattesa: il ritorno alla conduzione di, pronta ad approdare su Rai2 in prima serata da novembre.IN TV CON UNATRA– Dopo aver macinato migliaia di ore in veste di ospite, opinionista fissa e intervistata,...

