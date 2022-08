Università di Padova: Concorso per 15 Professori, vari dipartimenti (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Università di Padova ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 15 Professori di prima fascia, in diversi dipartimenti, a tempo indeterminato. Bando di Concorso Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2883 del 13 luglio 2022 sono indette procedure selettive 2022PO186, per la chiamata di quindici Professori di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato: Allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-forestali - TESAF Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura; ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 5 agosto 2022) L’diha indetto unPubblico per l’assunzione di 15di prima fascia, in diversi, a tempo indeterminato. Bando diSi comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2883 del 13 luglio 2022 sono indette procedure selettive 2022PO186, per la chiamata di quindicidi prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato: Allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-forestali - TESAF Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura; ...

