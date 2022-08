Ultime Notizie Roma del 05-08-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il governo Vara il decreto aiuti B nuovi interventi per 17 miliardi proroga degli scontri su bollette benzina a rivalutazione delle pensioni e taglio del Cuneo più alto delle attese Ma anche risorse per La siccità aiuti per vestire tutele per i consumatori più vulnerabili un provvedimento di proporzioni straordinaria detto Mario Draghi la mia agenda è la credibilità centro-sinistra alle prese con il nodo alleanze dopo L’intesa con Calenda Letta si dice ottimista incontro con sinistra italiana e verdi la decisione entro due giorni centrodestra lavoro sulle bozze del programma elettorale Salvini da Lampedusa attorno a cavalcare il tema migranti meloni la lega avrà più il 25 settembre si voterà anche per le regionali in Sicilia Musumeci ha formalizzato così la ...