Tennis, ATP Los Cabos 2022: Medvedev raggiunge le semifinali, avanti anche Auger-Aliassime (Di venerdì 5 agosto 2022) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Los Cabos. Pronostici ampiamente rispettati, visto che saranno le prime quattro teste di serie a giocarsi la vittoria sul cemento messicano. Tutto facile per il numero uno del mondo Daniil Medvedev, che ha superato agevolmente con un doppio 6-2 il lituano Ricardas Berankis in neanche un’ora e mezza di gioco. Il russo adesso affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero quattro del seeding, che ha superato in due set l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4 al termine di un match che si pensava poter essere molto più equilibrato. WTA San José 2022: Shelby Rogers elimina Sakkari, a Coco Gauff il big match con Osaka Non sbaglia Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha vinto una partita complicata contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Si sono delineate ledel torneo ATP di Los. Pronostici ampiamente rispettati, visto che saranno le prime quattro teste di serie a giocarsi la vittoria sul cemento messicano. Tutto facile per il numero uno del mondo Daniil, che ha superato agevolmente con un doppio 6-2 il lituano Ricardas Berankis in neun’ora e mezza di gioco. Il russo adesso affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero quattro del seeding, che ha superato in due set l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4 al termine di un match che si pensava poter essere molto più equilibrato. WTA San José: Shelby Rogers elimina Sakkari, a Coco Gauff il big match con Osaka Non sbaglia Felix. Il canadese ha vinto una partita complicata contro ...

