Salernitana | occhi su un difensore maliano del Metz

SportdelSud : ???? La #Salernitana continua a monitorare nomi nuovi per l'attacco. La squadra granata ha messo gli occhi su… - zazoomblog : Salernitana non solo Piatek: occhi su un altro attaccante dell'Hertha Berlino - #Salernitana #Piatek: #occhi… - sportli26181512 : Salernitana, non solo Piatek: occhi su un altro attaccante dell'Hertha Berlino: La Salernitana cerca ancora il suo… - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ???? La #salernitana ha messo gli occhi su Kiki #Kouyate, difensore classe 97' del #Metz e su #Hrustic, centrocampista cla… - Sal_FuoriSede : ???? La #salernitana ha messo gli occhi su Kiki #Kouyate, difensore classe 97' del #Metz e su #Hrustic, centrocampist… -

Commenta per primo Lacerca ancora il suo centravanti, ma guarda anche ad un esterno offensive. Nelle chiacchierate con l'Hertha Berlino per Piatek , è spuntato anche il nome di Dodi Lukebakio . A scriverlo è ...... invece l'indicibile è sotto glidi tutti, ma proprio non ce la facciamo a dirlo come si deve.45 Venezia - Ascoli 18:00 Verona - Bari 21:00- Parma 21:15 Monza - Frosinone CALCIO - ...Domenica si aprirà ufficialmente la stagione 2022/23 della Salernitana. Una stagione che avrà come like motive la parola “conferma”. I granata devono confermare quanto ...di Federico BobbiProsegue la preparazione della Ternana in vista del primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia Frecciarossa contro la Cremonese. Il match è in programma lunedì 8 agosto al ...