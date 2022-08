Pianura | operazione “alto impatto” | identificate 200 persone

ANSACampania : Operazione 'alto impatto' a Pianura, identificate 200 persone - Marotta14Mauro : RT @ermocrate: @faustofafa @stebaraz @gloquenzi Un termivalorizzatore inquina, se non lo fai nella pianura padana(battuta) devi fare seri s… - eErgaOmnes : RT @ermocrate: @faustofafa @stebaraz @gloquenzi Un termivalorizzatore inquina, se non lo fai nella pianura padana(battuta) devi fare seri s… - ermocrate : @faustofafa @stebaraz @gloquenzi Un termivalorizzatore inquina, se non lo fai nella pianura padana(battuta) devi fa… -

'alto impatto' nel quartieredi Napoli. Gli agenti del Commissariato, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell'...'alto impatto' nel quartieredi Napoli. Gli agenti del Commissariato, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell'...Camorra, dopo l’arresto del boss la polizia passa al setaccio Pianura.Ieri gli agenti del Commissariato Pianura, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale […] Camorra, d ...Servizio straordinario di controllo a Pianura, in particolare in via Provinciale Montagna Spaccata, in via Pallucci, in via Padula, in via Vicinale dei Monti, in via Torricelli, in via Picasso ...