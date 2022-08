MotoGP, si torna in azione dopo le vacanze estive! Si riparte con le prove libere del GP di Gran Bretagna (Di venerdì 5 agosto 2022) torna finalmente il Mondiale di MotoGP 2022. dopo oltre un mese di sosta, infatti, il Circus è pronto a dare il via alla sua seconda fase di stagione e lo farà con il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del campionato. Il venerdì del tracciato di Silverstone proporrà le prime due sessioni di prove libere, che daranno una generosa mano ai piloti per togliersi di dosso la ruggine accumulata nel corso delle vacanze estive. Vi ricordate? Era il 26 giugno e si correva il Gran Premio d’Olanda sul circuito di Assen. Francesco “Pecco” Bagnaia centrava il successo davanti ad un brillantissimo Marco Bezzecchi, nella domenica più nera della stagione di Fabio Quartararo che, oltre a cadere due volte, si vedeva ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)finalmente il Mondiale di2022.oltre un mese di sosta, infatti, il Circus è pronto a dare il via alla sua seconda fase di stagione e lo farà con ilPremio di, dodicesimo appuntamento del campionato. Il venerdì del tracciato di Silverstone proporrà le prime due sessioni di, che daranno una generosa mano ai piloti per togliersi di dosso la ruggine accumulata nel corso delleestive. Vi ricordate? Era il 26 giugno e si correva ilPremio d’Olanda sul circuito di Assen. Francesco “Pecco” Bagnaia centrava il successo davanti ad un brillantissimo Marco Bezzecchi, nella domenica più nera della stagione di Fabio Quartararo che, oltre a cadere due volte, si vedeva ...

