Milan, Pioli: "Ci mancano un centrocampista e un difensore" (Di venerdì 5 agosto 2022) L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della stagione che sta per cominciare ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Milan, Pioli: "Zlatan può fare la differenza" Il tecnico italiano ha parlato cosi di Ibra: "Zlatan non c'è ma c'è, perché è sempre in contatto con tutti. È un campione che può ancora fare la differenza: prima deve stare bene, nel finale della scorsa stagione ha fatto dei sacrifici pazzeschi. La gente non lo sa, ma poteva allenarsi solo un quarto d'ora. Ha tecnica e intelligenza superiori ma soprattutto ha ancora tanta fame. Da metà agosto sarà a Milanello per portare avanti il suo percorso". Sul nuovo acquisto belga e le ambizioni societarie: "Colpo alla Vlahovic? De Ketelaere in prospettiva, in 2-3 anni, può diventare un top europeo. Ogni società fa le proprie ...

