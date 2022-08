LIVE – MotoGP, GP Gran Bretagna Silverstone 2022: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 5 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle prove libere 1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di MotoGP a Silverstone. Dopo la pausa estiva, si ricomincia a fare sul serio con il consueto giorno dedicato a FP1 e FP2, utili a piloti e team per trovare il giusto assetto su un tracciato storico in cui un’attenzione particolare va rivolta al meteo sempre incerto. Il setup giusto può consentire di trovare l’equilibrio giusto per puntare alla pole e vincere la gara, dunque questa prima sessione di prove libere alle ore 10:55 di venerdì 5 agosto sarà già importante; Sportface vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Latestuale delle1 delPremio didi. Dopo la pausa estiva, si ricomincia a fare sul serio con il consueto giorno dedicato a FP1 e FP2, utili a piloti e team per trovare il giusto assetto su un tracciato storico in cui un’attenzione particolare va rivolta al meteo sempre incerto. Il setup giusto può consentire di trovare l’equilibrio giusto per puntare alla pole e vincere la gara, dunque questa prima sessione dialle ore 10:55 di venerdì 5 agosto sarà già importante; Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ...

gponedotcom : Sia Johann che Pecco sono caduti nelle fasi iniziali della sessione ma con un guizzo nel finale hanno arpionato la… - zazoomblog : MotoGp oggi: prove libere live. Diretta da Silverstone - Sport - Motomondiale - - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Vinales comanda su Rins Bagnaia cade problemi per Quartararo -… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: scatta la FP1 inizia il weekend di Silverstone! - #MotoGP #Bretagna… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - La categoria regina riparte dal GP a Silverstone. La diretta delle prime prove libere sul tracciato b… -