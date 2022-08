Lavoro: Bruno Bossio (Pd), 'in vigore diritto a congedo paternità per dipendenti pubblici' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Il decreto 105 del 2022 è stato pubblicato il 29 luglio su la Gazzetta Ufficiale e dal prossimo 13 agosto i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione potranno godere del congedo di paternità. Finora non era possibile. Nonostante fosse stato normato dieci anni addietro, era un diritto concesso solo ai lavoratori del settore privato. È il successo di una battaglia di civiltà". Ad affermarlo è la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio. "Sono state notevoli le resistenze e le diffidenze sulla attuabilità di questa norma. Anche dopo l'approvazione nel giugno scorso del decreto legislativo nel Consiglio dei Ministri, da più parti si è continuato a diffidare sulla sua effettiva ed operativa applicazione. Non posso - prosegue la deputata dem - che esprimere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Il decreto 105 del 2022 è stato pubblicato il 29 luglio su la Gazzetta Ufficiale e dal prossimo 13 agosto i lavoratoridella pubblica amministrazione potranno godere deldi. Finora non era possibile. Nonostante fosse stato normato dieci anni addietro, era unconcesso solo ai lavoratori del settore privato. È il successo di una battaglia di civiltà". Ad affermarlo è la parlamentare del Pd Enza. "Sono state notevoli le resistenze e le diffidenze sulla attuabilità di questa norma. Anche dopo l'approvazione nel giugno scorso del decreto legislativo nel Consiglio dei Ministri, da più parti si è continuato a diffidare sulla sua effettiva ed operativa applicazione. Non posso - prosegue la deputata dem - che esprimere ...

