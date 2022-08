Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari ai produttori di House of Cards (Di venerdì 5 agosto 2022) Un giudice ha stabilito che Kevin Spacey dovrà pagare ben 31 milioni di dollari ai produttori di House of Cards per i danni causati dalla sua uscita di scena nella stagione 6. Kevin Spacey dovrà pagare alla casa di produzione di House of Cards, ovvero MRC, ben 31 milioni di dollari a causa dei suoi comportamenti dietro le quinte. Nella giornata di ieri è infatti stata confermata la sentenza che era stata data nell'ottobre 2020. Secondo quanto deliberato dal giudice Mel Red Recana, Kevin Spacey dovrà pagare a MRC 29.5 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) Un giudice ha stabilito cheben 31diaidiofper i danni causati dalla sua uscita di scena nella stagione 6.alla casa di produzione diof, ovvero MRC, ben 31dia causa dei suoi comportamenti dietro le quinte. Nella giornata di ieri è infatti stata confermata la sentenza che era stata data nell'ottobre 2020. Secondo quanto deliberato dal giudice Mel Red Recana,a MRC 29.5 ...

