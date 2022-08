Google ha reso ancora più utile una delle sue migliori scorciatoie di ricerca

(Di venerdì 5 agosto 2022) Latra virgolette supotrebbe essere affinata in manierapiù specifica e verticale. Il motore di Mountain View, infatti, ha comunicato che, da adesso in poi, tutti coloro che cercheranno una specifica sequenza di parole, anche in un documento molto corposo, potranno individuare il punto preciso all’interno del quale quella specifica citazione compare. Questo permetterà all’utente di comprendere meglio il contesto della citazione, il punto del documento in cui viene evidenziata, facendo risparmiare così un lungo lavoro di lettura per recuperare queste informazioni. LEGGI ANCHE > C’è un metodo di indagine estremamente invasivo che la polizia utilizza sfruttando i dati diRicerche con virgolette su, l’affinamento di questa tipologia da parte del motore di ...

Brandtopia_it : RT @GoogleCloud_IT: Una delle sfide principali nella migrazione dal mainframe è, da sempre, lo spostamento dei dati nel #cloud. La cosa pos… - JacopoFortino : RT @GoogleCloud_IT: Una delle sfide principali nella migrazione dal mainframe è, da sempre, lo spostamento dei dati nel #cloud. La cosa pos… - jooliafoto : RT @GoogleCloud_IT: Una delle sfide principali nella migrazione dal mainframe è, da sempre, lo spostamento dei dati nel #cloud. La cosa pos… - Fillidemazz : RT @GoogleCloud_IT: Una delle sfide principali nella migrazione dal mainframe è, da sempre, lo spostamento dei dati nel #cloud. La cosa pos… - mauro_gianca : RT @GoogleCloud_IT: Una delle sfide principali nella migrazione dal mainframe è, da sempre, lo spostamento dei dati nel #cloud. La cosa pos… -

DDay.it

... ma anche più in generale su) vengono effettuate per mezzo di parole chiave ( keywords ) che ... Questo vienepossibile da specifici servizi di posizionamento, i quali, dietro corrispettivo, ...Al primo posto si trova il Parco del Retiro di Madrid, con oltre 153.000 recensioni su. ... fino a quando, nel 1766, vennepubblico, in coincidenza con l'apertura di bar e caffè. Oggi è un ... Le condizioni del Play Store non convincono l'antitrust europeo. Sarebbe già avviata un'indagine ONLYOFFICE è un’eccellente e comoda alternativa a Google Docs e a Microsoft Office, coniugando le migliori funzioni off e online.Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 6: tornano i prezzi super, oggi. Sono davvero degli smartphone ottimi, come testimonia il tutto esaurito della prima offerta. Oggi sono tornati con un prezzo davvero ...