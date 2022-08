Evelina Sgarbi dice no al GF Vip e il padre Vittorio Sgarbi si infuria: “Si è comportata da str…”?? (Di venerdì 5 agosto 2022) In un’intervista a Novella 2000, Vittorio Sgarbi si è mostrato furioso per la scelta della sua seconda figlia, Evelina, che davanti alle ripetute proposte di partecipare al GF Vip avrebbe rifiutato. Evelina Sgarbi e il Grande Fratello Vip: come sono andate le cose La secondogenita di Vittorio Sgarbi sarebbe stata contattata più volte, ma non avrebbe mai ceduto. Non solo, non avrebbe neppure mai considerato l’idea di prendere parte al Grande Fratello Vip. È quanto emerge dall’intervista rilasciata da Vittorio Sgarbi alla rivista Novella 2000, che narra l’ira del critico d’arte per la decisione della figlia, che sembra non condividere affatto. “È stata convocata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022) In un’intervista a Novella 2000,si è mostrato furioso per la scelta della sua seconda figlia,, che davanti alle ripetute proposte di partecipare al GF Vip avrebbe rifiutato.e il Grande Fratello Vip: come sono andate le cose La secondogenita disarebbe stata contattata più volte, ma non avrebbe mai ceduto. Non solo, non avrebbe neppure mai considerato l’idea di prendere parte al Grande Fratello Vip. È quanto emerge dall’intervista rilasciata daalla rivista Novella 2000, che narra l’ira del critico d’arte per la decisione della figlia, che sembra non condividere affatto. “È stata convocata ...

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Evelina Sgarbi: «Io chiamata al GF solo per il mio cognome». Vittorio replica: «Poi chiede borse da 2.800 euro» - Infoconte : La figlia di #Sgarbi, #Evelina, rifiuta di partecipare al Grande Fratello VIP 'Ha deciso di non presentarsi al prov… - ConcitaBorrelli : Ma Sgarbi e la sua Evelina ci fanno o ci sono? Bisogna nascere gran paraculi e loro lo nacquero. Se leggete la vic… - fabius10scudi : Sgarbi, un altro eccelso pagliaccio. - Corriere : Evelina Sgarbi: «Io chiamata al GF solo per il mio cognome». Vittorio replica: «Poi chiede borse da 2.800 euro» -