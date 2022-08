Estate sicura a Nettuno, al via il servizio di soccorso in spiaggia con ambulanza e quad (Di venerdì 5 agosto 2022) Nettuno – Sarà attivo da domani con orario 8-19, tutti i sabato e domenica fino all’11 settembre con l’aggiunta del giorno di Ferragosto, il servizio di supporto sanitario per le spiagge liberi del litorale di Nettuno. Un mezzo di soccorso avanzato stazionerà, pronto ad intervenire, in Piazza Mazzini o in Piazza Battisti. L’ambulanza sarà dotata delle più avanzate tecnologie per la rianimazione cardio-polmonare con a bordo personale altamente qualificato, con esperienza pluriennale nel primo soccorso e costantemente formato con corsi BLSD/PBLSD E PTC. Attivo anche il servizio quad equipaggiato per il trasporto in sicurezza dei soggetti vittime di trauma e gestito da un autista/soccorritore, un soccorritore con corso BLASD e P-BLSDe PTC. A bordo del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Sarà attivo da domani con orario 8-19, tutti i sabato e domenica fino all’11 settembre con l’aggiunta del giorno di Ferragosto, ildi supporto sanitario per le spiagge liberi del litorale di. Un mezzo diavanzato stazionerà, pronto ad intervenire, in Piazza Mazzini o in Piazza Battisti. L’sarà dotata delle più avanzate tecnologie per la rianimazione cardio-polmonare con a bordo personale altamente qualificato, con esperienza pluriennale nel primoe costantemente formato con corsi BLSD/PBLSD E PTC. Attivo anche ilequipaggiato per il trasporto in sicurezza dei soggetti vittime di trauma e gestito da un autista/soccorritore, un soccorritore con corso BLASD e P-BLSDe PTC. A bordo del ...

