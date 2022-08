“È un nuovo giocatore del Monza”: che colpo di Galliani, ora è ufficiale (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Monza continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Arriva il comunicato ufficiale dei brianzoli, che colpo di Galliani. Continua incessante il restyling completo del Monza. Il primo e storico anno in Serie A è una tappa importante per i brianzoli, che non vogliono viverlo tra tribolazioni e spauracchi nelle zone più calde di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcontinua a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Arriva il comunicatodei brianzoli, chedi. Continua incessante il restyling completo del. Il primo e storico anno in Serie A è una tappa importante per i brianzoli, che non vogliono viverlo tra tribolazioni e spauracchi nelle zone più calde di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieA : #DeKetelaere è un nuovo giocatore del @acmilan!?????? #CDK #SerieATIM?? #WeAreCalcio - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - OfficialUSS1919 : ????FEDERICO BONAZZOLI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’… - okcalciomercato : Ufficiale, Lookman è un nuovo giocatore dell’Atalanta - roma_ask : @besk1982 @86_longo almeno non ha speso 35mln per un giocatore che potrebbe diventare il nuovo iturbe -

Il Toro ha chiesto Makengo ...ogni caso aspettiamo prima di dare un nostro giocatore così bravo in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Per cui, a posteriori, emissari di matrice granata hanno provato a sondare di nuovo ... Paredes Juventus, cresce l'ottimismo tra i bianconeri Paredes potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Intesa con il PSG assai ottimista La Juventus è sempre più vicina a chiudere il colpo Paredes dal PSG. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non solo entrambe le ... DAZN Il Monza riporta Marlon in serie A Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023. Nato il 7 settembre 1995 a Duque de Caxias, è cresciuto nel Fluminense, d ... PULGAR, Atmosfera meravigliosa. Dobbiamo vincere Nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Erick Pulgar, ex Fiorentina diventato da pochi giorni un nuovo giocatore del Flamengo. Queste le sue parole durante ... ...ogni caso aspettiamo prima di dare un nostrocosì bravo in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Per cui, a posteriori, emissari di matrice granata hanno provato a sondare di...Paredes potrebbe diventare a tutti gli effetti undella Juventus. Intesa con il PSG assai ottimista La Juventus è sempre più vicina a chiudere il colpo Paredes dal PSG. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non solo entrambe le ... Renato Sanches è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: contratto fino al 2027 Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023. Nato il 7 settembre 1995 a Duque de Caxias, è cresciuto nel Fluminense, d ...Nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Erick Pulgar, ex Fiorentina diventato da pochi giorni un nuovo giocatore del Flamengo. Queste le sue parole durante ...