Dovi chiude in anticipo Il suo ultimo Gp a Misano ' E' stato un anno duro'

così: "E' stato un anno difficile. Il ritiro è la scelta giusta". Ri. Ga.Dopo un anno con alti e bassi, la Honda lo tessera per il 2002 e iltermina il campionato ... durante il Gran Premio del Qatar del 2008 è sontuoso e Andrea Doviziosoin quarta posizione. ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...Con la Yamaha era convinto di poter arrivare al titolo, invece non è mai nemmeno entrato nei primi dieci. Così Andrea Dovizioso ha detto basta e ha deciso di non finire nemmeno la stagione: correrà a ...