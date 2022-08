Coppa Italia 2022/2023: calendario, programma, orari e dove vedere in tv i trentaduesimi (Di venerdì 5 agosto 2022) calendario, programma, orari e dove vedere in tv i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Squadre in campo (tutte tranne le otto teste di serie) da venerdì 5 a lunedì 8 agosto per un totale di 16 match (4 al giorno). Gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su Italia 1 e su Canale 20. Di seguito il programma completo. Coppa Italia 2022/2023: IL TABELLONE COMPLETO trentaduesimi DI FINALE Venerdì 5 agosto ore 17:45 – Cagliari-Perugia (Canale 20) Venerdì 5 agosto ore 18:00 – Udinese-Feralpisalò (Italia 1) Venerdì 5 agosto ore 21:00 – Lecce-Cittadella (Canale ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022)in tv idi finale di. Squadre in campo (tutte tranne le otto teste di serie) da venerdì 5 a lunedì 8 agosto per un totale di 16 match (4 al giorno). Gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su1 e su Canale 20. Di seguito ilcompleto.: IL TABELLONE COMPLETODI FINALE Venerdì 5 agosto ore 17:45 – Cagliari-Perugia (Canale 20) Venerdì 5 agosto ore 18:00 – Udinese-Feralpisalò (1) Venerdì 5 agosto ore 21:00 – Lecce-Cittadella (Canale ...

